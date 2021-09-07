СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків у ОРДЛО

Служба безпеки України у Запорізькій області ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДЛО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ.

Як зазначили в СБУ﻿, зловмисники щомісяця робили по декілька «посилок», вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн. Канал існував майже рік.

Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи «партнерку» з тимчасово окупованого Донецька.

"Зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення" , - додали правоохоронці.

З Росії «товар» через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.

У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.