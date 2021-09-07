СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків у ОРДЛО
Служба безпеки України у Запорізькій області ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДЛО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ.
Як зазначили в СБУ, зловмисники щомісяця робили по декілька «посилок», вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн. Канал існував майже рік.
Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи «партнерку» з тимчасово окупованого Донецька.
"Зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення", - додали правоохоронці.
З Росії «товар» через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.
У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.
У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру.
Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.