Перша допомога при гіпоглікемії або при низькому рівні цукру

Гіпоглікемія - стан, при якому рівень цукру в крові небезпечно знижується. Оскільки він характеризується низьким рівнем цукру в крові, в першу чергу вона проявляється в почутті слабкості, запамороченні та нудоти. Людина може різко збліднути, втратити координацію рухів або здатність реагувати на навколишні подразники, повідомляє Фитсевен.

Надзвичайно важливо вміти розпізнавати симптоми гіпоглікемії - щоб вчасно допомогти людині. Так само гіпоглікемія може проявлятися і при активних заняттях спортом на тлі низьковуглеводній дієти.

Гіпоглікемія - симптоми:

м'язова слабкість, сонливість

складності з промовою

запаморочення і мутне зір

підвищена дратівливість

почуття голоду

втрата почуття реальності

судоми

підвищене потовиділення

втрата свідомості.

Якщо людина відчуває видимі симптоми гіпоглікемії, але все ще знаходиться в свідомості (нехай навіть в дезорієнтованому стані), як можна швидше допоможіть йому підвищити рівень цукру в крові - для цього достатньо взяти 15 г цукру або будь-яких швидких вуглеводів.

Кращим вибором стане півсклянки фруктового соку або 3-4 таблетки глюкози - однак пам'ятайте про те, що вуглеводи в складі печива, шоколадних батончиків і звичайних продуктів харчування пов'язані з жирами й білками (фактично це знижує швидкість їх засвоєння).

Якщо ж людина вже відчуває судоми, не реагує на вашу мову або втратив свідомість - не намагайтеся насильно змусити його з'їсти або випити що-небудь. Він може вдавитися і втратити здатність дихати. Негайно зверніться за медичною допомогою.