Більшість шкіл Сумської області можуть закрити на карантин

З наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання. Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook, повідомляє РБК-Украина.

На карантин закриють навчальні заклади, у яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини.

"З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!" , - написав Живицький.

Автор: Инна Собора