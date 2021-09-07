Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки
В Умані рятувальники ДСНС загасили вогнище, розведене паломниками для приготування їжі на балконі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6. Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі", - йдеться в повідомленні.