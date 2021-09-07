Вакцинація від COVID-19: кому протипоказано робити щеплення

Україну планують ввести в жовту зону через поширення коронавірусу, а лікар Євген Комаровський радить робити щеплення. Але є і ті, кому робити їх не можна, повідомляє Сегодня.

Відомий педіатр назвав всього два протипоказання вакцинації від коронавірусу.

За словами Євгена Комаровського, щеплення від коронавірусу не можна робити в гострому періоді інфекційної хвороби, коли людині реально погано. Наприклад, коли у вас температура 40 градусів. Тоді щепитися не можна.

Не варто також робити щеплення, якщо прямо зараз людині проводять лікування від онкології або іншої хвороби з використанням препаратів, які пригнічують імунну систему, пояснює лікар:

"І робити щеплення в цьому випадку не можна не тому що ви хворієте, а тому, що вакцина просто не спрацює, імунітет на неї не спрацює."

Але в цілому, немає реальних протипоказань до вакцинації, підсумував Комаровський.