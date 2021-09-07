Для блокування штаму Дельта потрібно у вісім разів більше антитіл

Дельта-варіант коронавірусу краще розмножується та поширюється, також він є менш чутливим до нейтралізуючих антитіл. Вчені з Великої Британії та Індії оцінили здатність штаму коронавірусу Дельта уникати нейтралізуючих антитіл. Про результати їхньої роботи, які було опубліковано в журналі Nature, повідомляє Кореспондент.

Фахівці дістали сироватку зі зразків крові людей, які раніше були інфікованими коронавірусом чи щепленими вакцинами Oxford / AstraZeneca і Pfizer. Під час дослідження було виявлено, вірус Дельта-варіанта був у 5,7 раза менш чутливим до сироваток раніше інфікованих осіб і у вісім разів менш чутливим до вакцинних сироваток у порівнянні з Альфа-варіантом. Це говорить про те, що для блокування вірусу потрібно у вісім разів більше антитіл від вакцинованої особи, вказали вчені.

Спостереження за більш як 100 інфікованими медичними працівниками в трьох лікарнях Делі, майже всі з яких були вакцинованими, показало, що Дельта-варіант передається між щепленими з більшою частотою, ніж Альфа-варіант.