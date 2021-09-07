Компанія українського бізнесмена готує запуск другої ракети Alpha

При першому запуску Firefly Aerospace отримала дані, які допоможуть успішно виконати наступну місію, повідомляє Корреспондент.

Американська компанія Firefly Aerospace українського бізнемена Макса Полякова незабаром планує запуск другої космічної ракети-носія Alpha. Про це у вівторок, 7 вересня, Економічній правді розповіли в компанії.

У Firefly Aerospace кажуть, що при першому запуску отримали дані, які допоможуть успішно виконати наступну місію.

"Ми рухаємося далі за планом, і в найближчому майбутньому ми плануємо запустити другу ракету Alpha, так само як і продовжимо роботу над ракетою класу Beta і мунледером Blue Ghost у рамках програми Артеміда", - відзначили в компанії.

Як відомо, 3 вересня відбулося перше льотне випробування ракети Alpha, яке тривало близько трьох хвилин. За цей час ракета досягла надзвукової швидкості, за якої всі системи працювали справно. Водночас один із чотирьох двигунів першого ступеня через збій у роботі клапана в паливній системі тимчасово припинив роботу. Щоб уникнути аварійної ситуації, фахівці прийняли рішення перервати пуск: вони застосували систему припинення польоту і фактично підірвали ракету.

Alpha - це перша ракета такої ваги, яку сконструювали в США після Falcon 9 компанії SpaceX, тобто за останні 13 років. Вона може доставляти до тонни корисного вантажу на орбіту.