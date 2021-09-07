Негативні життєві установки від яких потрібно позбутися

Негативні життєві установки та переконання можуть зіпсувати все існування людини, причому багато хто з них тягнуться ще з дитинства. Як результат, уяву часом «малює» такі картини, через які й жити не хочеться. Від негативу можна і потрібно позбавлятися, повідомляє Креатив.

Які ж установки шкодять людям? Перелік таких досить великий, тому розглянемо лише п'ять основних.

Установка перша: прихильність до речей або обставин

Досягнення або матеріальні цінності, для отримання яких витрачено багато сил, часто стають причиною страждань. Не варто бурхливо радіти цим благам і надмірно засмучуватися, якщо чогось не вдалося отримати. У будь-якій ситуації життя триває, і нам теж необхідно рухатися далі. Треба вміти легко відпускати обставини, інакше постійні розчарування будуть нестерпні. Все тимчасово, все проходить, і не потрібно через це сумувати.

Легко відмовляйтеся від старих речей, які відслужили свій термін, від занять, які не доставляють радості, від зживших себе відносин.

Установка друга: перебільшення проблем

Через ці негативні установки деякі люди вважають удачу випадковістю, а поразку - закономірністю. Ті, хто недооцінюють наявність позитиву в житті, роблять фатальну помилку. Необхідно дивитися на те, що відбувається об'єктивно: погані дні чергуються з хорошими. Чи не перебільшую неприємності, не відпускайте «внутрішнього скептика» назовні. Акцентуйте увагу на приємних життєвих моментах - їх не так уже й мало, треба лише навчитися помічати це.

Установка третя: звичка завжди і в усьому звинувачувати себе

Так, кожен з нас повинен сам відповідати за свої вчинки. Це хороша риса, яка повинна виховуватися з дитинства - не звалювати провину на оточуючих. Але якщо ви маєте намір нести на плечах тягар провини мало не всього людства, в результаті, подібні переконання зламають вас. Від тих, хто дотримується цієї негативної установки, часто можна почути такі фрази:

я причина всіх бід;

у всьому моя вина.

Постійне почуття провини гризе зсередини і може привести до хвороб. Навіть якщо ви завинили, не займайтеся нескінченно самоїдством - спробуйте попросити вибачення. Якщо воно отримане, залиште, нарешті, неприємна подія в минулому і живіть далі, намагаючись більше не допускати таких помилок.

Установка четверта: у мене все одно не вийде, тому що ...

Наступна негативна установка, від якої треба терміново позбавлятися - придумування штучних бар'єрів на життєвому шляху. Її прихильники виправдовують свою бездіяльність сотнею причин, які, нібито, від них не залежать: природні умови, зовнішні обставини, недоброзичливці, погане самопочуття і т.д.

Дійсно, бувають не залежні від нас ситуації, коли наміри доводиться відкласти або змінити. Але нерідко відмовки висуваються від страху або по ліні. В цьому випадку треба себе перебороти.

З подібними переконаннями можна до старості просидіти в одній посаді, без потрібного освіти, без коханої людини, без друзів.

Установка п'ята: накопичення образ

Ця негативна життєва установка завершує короткий список. У серці, в душі ображеної людини накопичуються гнів, бажання помсти, незадоволеність, йому хочеться покарати кривдника, зробити йому так само боляче. Як правило, така поведінка корінням сягає в дитинство. Можливо, будучи дитиною, доводилося постійно стикатися з несправедливістю, страждати через неї, і негативне мислення міцно вкоренилося.

Надалі, будь-яка несправедливість стала трансформуватися в образу, все це роками сидить всередині і знищує найдобріші почуття і пориви. Навчіться відпускати ситуацію.

Більшість негативних установок формується в дитинстві, при взаємодії дитини зі своїми батьками. Подорослішавши, він копіює модель їх поведінки. Ось чому важлива доброзичлива атмосфера в сім'ї та наявність моральних цінностей. Тільки в цьому випадку дитина виросте зі здоровою психікою і позитивними життєвими переконаннями.