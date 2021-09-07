Посухи в Європі стануть більш суворими - вчені
Європу в майбутньому очікують почастішання посух. Вони будуть більш тривалими і більш суворими, повідомляє РБК-Украина.
Вчені з Мюнхенського університету імені Людвіга і Максиміліана і компанії Ouranos розділили континент на вісім регіонів з різним кліматом:
- Британські острови,
- Скандинавію,
- Центральну Європу,
- Альпи,
- Східну Європу,
- Францію,
- Середземномор'я,
- Іберійський півострів.
Потім дослідники розрахували співвідношення передбачуваного рівня опадів у майбутньому (з 2080 по 2099 рік) до норми - рівня опадів з 2001 по 2020 рік - при так званому сценарії RCP8,5 (збереженні поточного рівня викидів вуглеводнів).
Результат показав значне збільшення кількості посух. Літні посухи стануть більш суворими, а зимові - менш частими. Посилиться відмінність і між сезонними опадами: вони будуть частіше випадати взимку і менше - влітку.
Автор: Анастасія Рокитна