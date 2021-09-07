Тимошенко прийшла в Раду в стильному костюмі

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" 60-річна Юлія Тимошенко засвітилася у Верховній Раді в новому образі й здивувала схудлою фігурою. Для виходу у світ вона обрала діловий костюм чорного кольору, повідомляє Обозреватель.

Користувачі мережі оцінили лук нардепки та засипали її компліментами. Відповідне фото політикиня опублікувала на сторінці в Instagram.

Джерело: instagram.com/yulia_tymoshenko

Тимошенко з'явилася на публіці в чорному костюмі, що складається з піджака з бісером і спідниці-олівець. Такий лук підкреслив схудлу фігуру депутатки.

Крім того, 60-річна нардепка зробила акуратну зачіску у вигляді зібраного волосся і ніжний макіяж. Також вона доповнила образ аксесуарами – очками в чорній оправі й срібними сережками.

"Перший дзвінок по-депутатськи! Новий сезон, нові виклики, нові завдання! Ідеальний час об'єднуватися заради України і конкретних результатів для людей!" – підписала знімок Тимошенко.

Юлія Тимошенко вийшла на публіку в стильному образі. Джерело: Скриншот

Українці залишилися в захваті від нового образу депутатки. Багато хто написав свої коментарі під публікацією.

"Красиві окуляри, теж хочу собі такі", "Дуже красива", "Боже, яка жінка!", "Шикарний лук", "Юля покращала" , – пишуть люди.

У мережі оцінили образ Тимошенко. Джерело: Скриншот