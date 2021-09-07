У Китаї представили першого робота-коня

Компанія Xpeng Motors представила першого роботизованого коня, на якому можна їздити верхи, повідомляє Лента.Ру.

Роботизований кінь має чотири ноги, витягнуту шию і морду, в яку вбудовані камери й лідари для орієнтації в просторі. Відповідно до опису представленого пристрою, кінь вміє самостійно пересуватися і "емоційно взаємодіяти" з господарем.

У Xpeng Motors відзначили, що за технологічним оснащенням новий девайс можна порівняти з автомобілем, що має автопілот. Пристрій позиціонується як дитяча іграшка. Робот може перевозити людину верхом, реагувати на дотики, спілкуватися з власником за допомогою голосу.

Пристрій має вбудований акумулятор, роботизований кінь автоматично відправляється на зарядку акумулятора при досягненні певного рівня зарядки. Робот може навчатися, Xpeng Motors пообіцяла випускати оновлення і "вчити" машину новим функціям.

Вартість робота-коня, як і дата виходу гаджета в продаж, поки не розкривається.