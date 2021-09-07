Конкурс до наглядової ради "Нафтогазу" оголосять протягом тижня

Конкурс до наглядової ради "Нафтогазу" оголосять протягом тижня

Конкурс із відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" має бути оголошений протягом тижня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу з відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, доручення віддано на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня поточного року про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері, введеного в дію указом президента України №452 від 28 серпня 2021 року.

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