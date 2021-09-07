Конкурс до наглядової ради "Нафтогазу" оголосять протягом тижня

Конкурс із відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" має бути оголошений протягом тижня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу з відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, доручення віддано на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня поточного року про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері, введеного в дію указом президента України №452 від 28 серпня 2021 року.