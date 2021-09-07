Перша леді США вперше в історії почне працювати за межами Білого дому

Дружина президента США Джилл Байден стане першою леді в історії США яка буде працювати на повну ставку за межами Білого дому, повідомляє Деловая столица.

Вона повернеться на роботу до муніципального коледжу Північної Вірджинії з посиланням на АР.

"Є речі, які ви просто не можете замінити, і мені кортить повернутися до класу" , — сказала вона недавно журналу Good Housekeeping.

Перша леді дуже хотіла побачити своїх учнів особисто після більш ніж року віртуального навчання, викликаного пандемією.

Відзначається, що перші леді США не працювали поза Білим домом. Вони підтримували чоловіків, виховували дітей і виконували роль господині. Деякі перші леді виступали в ролі спеціальних послів для своїх чоловіків.

Джилл Байден викладала в громадському коледжі Вірджинії протягом восьми років, поки її чоловік був віцепрезидентом, і не збиралася відмовлятися від кар'єри після обрання Джо Байдена президентом.