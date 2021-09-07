Через пандемію коронавірусу в Україні закрилося 4000 кафе та ресторанів

В Україні за 2020 рік через пандемію та карантинні обмеження закрилися близько 4 тисяч кафе і ресторанів, що становить майже 20% закладів по всій країні, повідомляє Деловая столица.

Про це розповіла директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

"Не секрет, що пандемія призвела до масштабного закриття ресторанів у всьому світі. Зараз відбувається глобальна перебудова ресторанного бізнесу. Концепт простий: виживають найсильніші і найбагатші. В основному, це мережевики, у яких більше грошей і більше можливостей утримати свій бізнес на плаву. Тоді як маленькі сімейні заклади через відсутність клієнтів були змушені закритися або переорієнтуватися на інший бізнес" , — зазначила Насонова.

За її словами, ресторанний бізнес "виявився досить живучим", проте близько 20% закладів по Україні все ж не змогли пережити складний 2020 рік.

"Якщо говорити про Україну, то у 2020 році закрилися близько 4 тисяч кафе і ресторанів, а це майже 20% закладів по всій країні" , — поділилася сумною статистикою експерт з ресторанного бізнесу.

Однак цього року ситуація почала змінюватися на краще. За словами Насонової, з тих закладів, які закрилися у минулому році, приблизно половина відкрилися.