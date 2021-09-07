Через пандемію коронавірусу в Україні закрилося 4000 кафе та ресторанів
В Україні за 2020 рік через пандемію та карантинні обмеження закрилися близько 4 тисяч кафе і ресторанів, що становить майже 20% закладів по всій країні, повідомляє Деловая столица.
Про це розповіла директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.
"Не секрет, що пандемія призвела до масштабного закриття ресторанів у всьому світі. Зараз відбувається глобальна перебудова ресторанного бізнесу. Концепт простий: виживають найсильніші і найбагатші. В основному, це мережевики, у яких більше грошей і більше можливостей утримати свій бізнес на плаву. Тоді як маленькі сімейні заклади через відсутність клієнтів були змушені закритися або переорієнтуватися на інший бізнес", — зазначила Насонова.
За її словами, ресторанний бізнес "виявився досить живучим", проте близько 20% закладів по Україні все ж не змогли пережити складний 2020 рік.
"Якщо говорити про Україну, то у 2020 році закрилися близько 4 тисяч кафе і ресторанів, а це майже 20% закладів по всій країні", — поділилася сумною статистикою експерт з ресторанного бізнесу.
Однак цього року ситуація почала змінюватися на краще. За словами Насонової, з тих закладів, які закрилися у минулому році, приблизно половина відкрилися.
"На початку пандемії більшість світових експертів схилялися до думки, що половина всіх ресторанів закриється, але цього не сталося. Після локдауну люди, скучивши, із задоволенням пішли до ресторанів насолоджуватися спілкуванням, атмосферою і смачною їжею. Саме з цим пов'язане зростання ресторанного бізнесу у цьому році", — підкреслила вона.