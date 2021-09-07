Камери автофіксації поповнили бюджет на сотні мільйонів

З початку роботи комплексів автофіксації порушень ПДР (з червня 2020 року) українські водії заплатили майже 376,6 млн гривень штрафів. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Вести.

Всього з червня 2020 року було винесено понад 2,3 млн адміністративних постанов, з них сплачено вже 1,9 млн, що становить 83%. Середня сума штрафу становить близько 200 гривень.

"Камери встановлені в місцях, де за статистикою в ДТП загинули і травмувалися найбільше учасників дорожнього руху. Їх використання покликане поліпшити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на дорогах", - написав Білошицький.

Всього в Україні функціонують 118 комплексів автофіксації порушень ПДР. За 1,4 року в місцях роботи камер кількість трагічних ДТП зменшилася в 3 рази. У серпні в Україні запустили 40 нових камер фото- і відеофіксації швидкості. 2 вересня в роботу введуть ще 21 комплекс. Всього до кінця року на дорогах планують встановити до 400 приладів.

Відзначається, що протягом 10 днів після порушення водій має можливість оплатити штраф з 50% знижкою. Сума стягнення за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становить 340 гривень, за перевищення більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень.