Посол України в США незадоволена ініціативою нардепів

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висловила депутатам Верховної Ради зауваження через їхній намір звернутись до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA), повідомляє УНИАН.

У соціальній мережі Facebook посол звернула увагу ініціаторів завтрашнього позачергового засідання парламенту на декілька зауважень.

"По-перше, Україна визначилась, що наша мета - членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни, і це записано в нашій Конституції. По-друге, Україна має статус - ми партнер НАТО в рамках Програми розширених можливостей, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої сумісності і розбудови спроможностей" , - зазначила посол.

"По-третє, США - стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну рамкову угоду між Міністерством оборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів, над якими МО і МЗС вже розпочали роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США - як членів НАТО, так і інших" , - додала Маркарова.

Крім того, вона наголосила, що статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО - це

"статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО". "Це точно не про нас" , - наголосила Маркарова.

"А підтримка парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО, і я думаю Ольга Стефанишина та МО можуть детально поінформувати про те, що нам потрібно зробити і з річного плану з НАТО, і з програми розширених можливостей" , - наголосила Маркарова.

Що передувало

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту на 8 вересня. На порядку денному - проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

6 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підписала сильнішу оборонну угоду зі США, аніж статус основного союзника поза НАТО.