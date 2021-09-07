Сонце та потепління до +24 градусів: прогноз погоди на 8 вересня

Другий тиждень осені починається з сонячної погоди та значного потепління по всій Україні. Температура повітря вдень ніде не впаде нижче 19 градусів. А ось ночі вже подекуди стануть ще холоднішими. Детальніше читайте в матеріалі.

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Отже, у середу, 8 вересня, температура повітря вдень в Україні буде від 19°С у Сумській, Луганській, Полтавській та Запорізькій до 24°С у західних областях. У Хмельницькій же області, як і в більшості інших у країні, денна температура складе близько 20-22°С. А ось уночі на сході температура може опуститися всього до 2°С, на півдні - до 4°С. В інших регіонах температура вночі буде, у середньому, від 5 до 8°С.

По всій території України 8 вересня очікується сонячна погода з легкою хмарністю та без опадів. На основній території країни буде вітер 7-14 км/год у середньому, у Сумській області - до 18 км/год максимум. На сході буде спокійніше - близько 4-11 км/год, а ось у Криму будуть шквали - 11-18 км/год у середньому, місцями - до 25 км/год.

Уночі 8 вересня в східній частині на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3°С (рівень небезпеки - жовтий). Також у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій і Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 8 вересня очікується температура від 9 до 20°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність.