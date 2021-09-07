"Слуга народа" назвав головний провал Зеленського на посаді президента
Український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів про головну невдачу Володимира Зеленського на посаді президента України, повідомляє Деловая столица.
За словами Беленюка, Зеленський помилився з людьми, "яких привів до Верховної Ради".
"Складно судити. Думаю, якби йому запропонували складати список своєї фракції, він би зробив його з зовсім іншими людьми. Якийсь відсоток був би точно інший. Це те, що я бачу. Але ротація, яка відбувалася, і досі що відбуваються скандали у Верховній Раді, — це показує, що були допущені можливі кадрові помилки в складанні списку", — сказав Беленюк.