"Слуга народа" назвав головний провал Зеленського на посаді президента

Український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів про головну невдачу Володимира Зеленського на посаді президента України, повідомляє Деловая столица.

За словами Беленюка, Зеленський помилився з людьми, "яких привів до Верховної Ради".