Каменських блиснула формами в трендовому купальнику

Настя Каменських втекла від холодного Київського вересня в жарку Туреччину, де у неї запланований концерт. При цьому співачка встигла також поніжитися на пляжі, а заодно і порадувати шанувальників свіжими фото в купальнику, повідомляє РБК-Украина.

Настя позувала на території готелю в роздільному купальнику з трендовим анімалістичним принтом "корова". На одному зі знімків вона відображена боком, демонструючи апетитні сідниці.

Фото: instagram.com/kamenskux

На іншому ж акцент зроблений на пишний бюст знаменитості.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Гастролі" , - лаконічно підписала фото Каменських.

Шанувальники Насті в коментарях відзначили її шикарну фігуру і спокусливі форми і не стали скупитися на компліменти.