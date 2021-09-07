Екссуперник Усика дав прогноз на бій українця проти Джошуа

Американський боксер Майкл Хантер зробив прогноз на бій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, повідомляє Новое время.

"Думаю, Олександр Усик поб'є Ентоні Джошуа. Вважаю, він кращий як боксер. Думаю, що Джошуа тільки вчиться основам боксу на найвищому рівні.

Не бачу неодмінного поєдинку з кимось із них, поки у них є зобов'язання. Але я б хотів побитися з Джошуа в недалекому майбутньому", - сказав Майкл.

Хантер провів на професійному рингу 22 бої. На його рахунку 20 перемог, 1 поразка й 1 нічия. Єдиним боксером, хто переміг американця, є Усик. Навесні 2017 року Олександра виграв одноголосним рішенням суддів.

Бій між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

У контракті на поєдинок прописана опція реваншу. На кону в бою будуть стояти чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.

Усик на професійному рингу здобув 18 перемог в 18 поєдинках. Джошуа за кар'єру провів 25 боїв. На рахунку британця 24 перемоги та 1 поразка.