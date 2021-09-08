У Києві помітили електричний Harley-Davidson

Компанія Harley-Davidson зовсім недавно освоїла випуск електричних мотоциклів, але перша така техніка вже з'явилася в Україні. Зокрема, один з електроХарлеев недавно помітили на дорогах Києва, повідомляє АвтоПортал.

Фото ексклюзивного мотоцикла опублікував в своєму Фейсбуці директор компанії Ecodrive Володимир Кулик. Йому навіть вдалося трохи поговорити з власником: з'ясувалося, що в Україні є вже два електричних Harley-Davidson. Саме цей екземпляр належить рестораторові, блогеру і керівнику гоночного проекту Racer Максиму Сергєєву. Свій мотоцикл він придбав у офіційного дилера американської марки в Україні. Ціни на електробайкі стартують від 36 600 євро.

Відзначимо, що поки Harley-Davidson випускає (з 2019 роки) одну модель електробайка - LiveWire. Мотоцикл оснащується електродвигуном потужністю 78 кВт/105 к.с. (116 Нм), набираючи «сотню» трохи більше, ніж за 3 секунди, і прискорюючись до 177 км/год (максималка обмежена електронно на позначці 110 миль/год). Батарея - ємністю 15,5 кВтг, в міському циклі запас ходу складає 235 км, в змішаному - 153 км. Передбачена підтримка швидких зарядок постійного струму, завдяки чому в режимі 0-100% мотоцикл можна зарядити за 60 хвилин, в режимі 0-80% - за 45 хвилин або в найбільш реалістичному режимі 20-80% - за 30 хвилин.

В оснащення двухколесников на батарейках входять мультимедіа з 4,3-дюймовим TFT-дисплеєм, модуль Bluetooth, система ABS і ін.

У США вартість Harley-Davidson LiveWire трохи нижче, ніж в Україні: від 29 799 доларів.