Загибель Павлова: поліція сьогодні провела в Кривому Розі 16 обшуків
Правоохоронці провели сьогодні 16 обшуків на території Кривого Рогу. Слідчі дії проходили в рамках розслідування загибелі Костянтина Павлова, криворізького мера, повідомляє РБК-Украина.
За словами заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Миколи Батюка, обшуки відбувалися в осіб, які можуть володіти інформацією про загибель Павлова.
"Сьогодні ми провели обшуки в осіб, які можуть знати та володіти інформацією про мотиви вчинення цього самогубства чи доведення до самогубства. Були проведені обшуки, в ході яких вилучили телефони, флешки, тобто носії, на яких могла б бути інформація... Сьогодні було проведено 16 обшуків", - сказав він.
Водночас місцеве видання "Перший міський" повідомляло, що поліція сьогодні приходила з обшуками до Юрія Вілкула, якого після загибелі Павлова призначили виконувачем обов'язки очільника міста.
Також, за даними місцевого ЗМІ, обшуки відбулися в заступників мера Олександра Катриченка та Євгенія Удода та депутата міськради Вікторії Третьяк.
Нагадаємо,15 серпня Павлова знайшли мертвим у власному будинку.
Автор: Дмитро Левицький