Україна з 13 вересня перейде на "жовтий" рівень епідопасності

Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету Міністрів подання про перехід України з 13 вересня на "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні відбулося декілька урядових зустрічей і нарад, які чітко показують, що Україна на сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну із "зеленого" рівня на "жовтий". Ми від МОЗ подали відповідне подання до Кабміну", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок.

Ляшко повідомив, що цього тижня відбудеться засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка розгляне це подання.

"Найімовірніше, з наступного понеділка Україна перейде на "жовтий" рівень епіднебезпеки і будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для "жовтого" рівня і які стосуються масових заходів", - сказав він.

Ляшко нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, а вакцинація є єдиним засобом захисту від епідемії.