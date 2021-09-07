На Волині у немовляти підтвердили COVID-штам "Дельта"

У Волинській області штам коронавірусу "Дельта" виявлений у 47 чоловік, в тому числі і у новонародженого, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед тих, хто захворів, — мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року" , — зазначила Янко.

Вона підкреслила, що серед цих пацієнтів не було жодного щепленого навіть однієї дозою вакцини. Також санлікар повідомила, що більшість носіїв нового штаму вірусу не виїжджали не тільки з України, а й за межі області — це свідчить про активну циркуляцію та місцеву передачу збудника.

В цілому, за її словами, темпи зростання захворюваності в області значно прискорилися. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для "зеленої" зони на 4%. У порівнянні з минулим тижнем удвічі зросла добова смертність від COVID-19, виявлено вдвічі більше хворих (250 випадків проти 110), захворіли 28 дітей у віці від 5 місяців до 17 років.

Крім того, повідомила Янко, зафіксовано спалах коронавірусу в шкільному колективі.

"У школі селища міського типу Турійськ виявлено 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у працівників закладу. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, в тому числі двоє дітей віком від 7 місяців до 7 років" , — зазначила вона.

Всі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні і самоізоляції. Школа перейшла на дистанційну форму навчання. Всього в закладі 27 працівників, з яких тільки двоє щеплені, і 110 учнів.

В області повний курс вакцинації пройшли тільки 29% працівників освіти.