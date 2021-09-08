Рецепт незвичайного курячого філе з горіхами та овочами
Якщо ви обожнюєте готувати й періодично шукаєте нестандартні рецепти, тоді вам точно варто спробувати цю курятину з горіхами. Страва доволі проста, але відмінно урізноманітнить ваш раціон, повідомляє 24 Канал.
Дієтолог Андрій Невський не втомлюється ділитися оригінальними рецептами страв, які готуються швидко й легко, але водночас підкорюють справжніх гурманів. На цей раз чоловік розповів, як приготувати куряче філе з арахісом та овочами. М'ясо виходить з незвичайним горіховим смаком і дещо нагадує тайську кухню.
Курка з горіхами та овочами: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- куряче філе – 380 грамів;
- огірок – 100 грамів;
- морква – 50 грамів;
- яєчний білок – 70 грамів (2 штуки);
- очищений арахіс – 40 грамів;
- соєвий соус – 40 мілілітрів;
- часник – 3 зубчики.
Спосіб приготування:
- Філе наріжте дрібними шматочками та обсмажте на сковороді без олії 10 хвилин.
- Овочі також дрібно наріжте і протушкуйте окремо від м'яса впродовж 10 хвилин (тушкуйте без олії, з додаванням трохи води).
- Арахіс підсмажте на сухій сковороді до рум'яного кольору.
- Овочі і яєчний білок додайте до філе, полийте соєвим соусом, добре розмішайте і продовжуйте готувати. Додайте спеції на ваш смак.
- Потім додайте арахіс до страви, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.