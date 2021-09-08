Рецепт незвичайного курячого філе з горіхами та овочами

Якщо ви обожнюєте готувати й періодично шукаєте нестандартні рецепти, тоді вам точно варто спробувати цю курятину з горіхами. Страва доволі проста, але відмінно урізноманітнить ваш раціон, повідомляє 24 Канал.

Дієтолог Андрій Невський не втомлюється ділитися оригінальними рецептами страв, які готуються швидко й легко, але водночас підкорюють справжніх гурманів. На цей раз чоловік розповів, як приготувати куряче філе з арахісом та овочами. М'ясо виходить з незвичайним горіховим смаком і дещо нагадує тайську кухню.

Курка з горіхами та овочами: покроковий рецепт

Інгредієнти:

куряче філе – 380 грамів;

огірок – 100 грамів;

морква – 50 грамів;

яєчний білок – 70 грамів (2 штуки);

очищений арахіс – 40 грамів;

соєвий соус – 40 мілілітрів;

часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування: