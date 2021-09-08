Рецепт незвичайного курячого філе з горіхами та овочами

Рецепт незвичайного курячого філе з горіхами та овочами

Якщо ви обожнюєте готувати й періодично шукаєте нестандартні рецепти, тоді вам точно варто спробувати цю курятину з горіхами. Страва доволі проста, але відмінно урізноманітнить ваш раціон, повідомляє 24 Канал.

Дієтолог Андрій Невський не втомлюється ділитися оригінальними рецептами страв, які готуються швидко й легко, але водночас підкорюють справжніх гурманів. На цей раз чоловік розповів, як приготувати куряче філе з арахісом та овочами. М'ясо виходить з незвичайним горіховим смаком і дещо нагадує тайську кухню.

Курка з горіхами та овочами: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • куряче філе – 380 грамів;
  • огірок – 100 грамів;
  • морква – 50 грамів;
  • яєчний білок – 70 грамів (2 штуки);
  • очищений арахіс – 40 грамів;
  • соєвий соус – 40 мілілітрів;
  • часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Філе наріжте дрібними шматочками та обсмажте на сковороді без олії 10 хвилин.
  2. Овочі також дрібно наріжте і протушкуйте окремо від м'яса впродовж 10 хвилин (тушкуйте без олії, з додаванням трохи води).
  3. Арахіс підсмажте на сухій сковороді до рум'яного кольору.
  4. Овочі і яєчний білок додайте до філе, полийте соєвим соусом, добре розмішайте і продовжуйте готувати. Додайте спеції на ваш смак.
  5. Потім додайте арахіс до страви, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics