Осінній сезон завжди радує гарячими новинками кіно. У вересні 2021 року українці зможуть побачити в кінотеатрах безліч кінопрем'єр, серед них 3 дуже довгоочікуваних, повідомляє Обозреватель.

Топ три найбільш очікуваних прем'єр вересня.

1. Втілення зла

Прем'єра в кінотеатрах України: 9 вересня.

Хоррор від Джеймса Вана ("Закляття", "Пила 3") порадує любителів жанру небанальним сюжетом і безліччю скримерів. Головна героїня стикається з моторошними кошмарами уві сні, які переслідують її й після пробудження. Згодом виявляється, що всі вбивства відбуваються насправді.

2. ﻿﻿Веном 2: Карнаж

Прем'єра в кінотеатрах України: 16 вересня.

Фантастичний екшн із Томом Гарді "Веном 2" заснований на коміксах Marvel про персонажа Едді Брок і інопланетний симбіот Веном.

За сюжетом, їм знову доведеться об'єднатися, щоб протистояти нестримному монстру-вбивці Карнажеві.

Прем'єру другого "Венома" відкладали цілий рік.

3. ﻿﻿007: Не час помирати

Прем'єра в кінотеатрах України: 28 вересня.

У новому фільмі про агента 007 Деніел Крейг зіграє востаннє. Його герой, Джеймс Бонд, оселиться на Ямайці, де буде насолоджуватися чудовими краєвидами океану. Але його тихі будні перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер.

Жінка розповість про таємниче зникнення вченого, який виготовляє потужну надсучасну зброю, здатну знищити цілі міста.

Цікаво, що ця частина бондіани заграє новими феміністичними нотками, які привнесе в картину сценаристка Фібі Воллер-Брідж, авторка серіалу "Флібег".