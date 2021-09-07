Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок протистояння продавців і покупців на міжбанківському валютному ринку посилилося. Поки у виграші покупці валюти: безготівковий долар продовжив дешевшати.

Після вчорашньої «неповноцінної» торгівлі в режимі ТОМ (з поставкою долара завтра) очікувалося, що активність і бажаючих купити, і продавців збільшиться. Так і сталося: обсяги здійснених за день угод тільки в системі Bloomberg підскочили майже на 100 млн доларів. Агрофірми і металурги активно продавали валюту; багатьох підганяло поступове здешвшання долара, і втрачати не хотів ніхто. У той же час імпортери, добре пам'ятаючи, як швидко може відскочити вгору курс, сьогодні також проявили активність. А ось Національний банк здивував: в умовах, коли можна було дуже непогано поповнити золотовалютні резерви, регулятор обмежився купівлею «стандартних» 5 млн доларів і більше не виходив на ринок, дозволивши долару впасти нижче рівня 26,70 гривень.

Закрили торги вівторка на 8 копійок і на купівлі, і на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,75 / 26,85 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Якийсь час тривала гра «хто кого переморгає»; перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,7750 гривень пройшла лише о 9:55. Майже з самого старту торгів котирування пішли вниз. В районі 11 ранку на ринку з'явився Нацбанк: за вже сформованою традицією, він почав допомагати продавцям, закриваючи найдешевші заявки за ціною близько 26,74 гривень. Викупивши 5 млн доларів, регулятор пішов. Покупці відчули, що настав їх час - і особливо не поспішали брати долар, поки котирування не опустилися нижче 26,70. Такі ціни переконали самих вибагливих - і торгівля закипіла. На початку обідньої перерви обсяг угод в Bloomberg досяг 200 млн доларів. Продавці стали чекати появи Нацбанку або в обід, або відразу після перерви. Але регулятор більше не вийшов аж до кінця торгів, а котирування опустилися до 26,66 гривень на покупку і 26,675 гривень на продажу. І лише незадовго до закриття торгів вийшли фіксувати прибуток спекулянти трохи підштовхнули долар вгору.

Котирування закриття - 26,68 / 26,71 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 93,5 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 247,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7645 гривень.

Офіційний курс долара на 8 вересня встановлений на позначці 26,7317 гривень за долар, зниження на 7,85 копійок.

Офіційний курс євро на 8 вересня встановлений на позначці 31,7091 гривень за євро, зниження на 9,72 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася за день на 7 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,88-26,89 гривень, а до вечора - вже по 26,81-26,82 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1846. Сьогодні євро продовжив спадну корекцію і опустився до позначки 1,1835 долара на тлі зростаючого падіння фондових ринків. Готівковий євро за день втратив в ціні 10 копійок: вранці його продавали по 31,80 гривень, а до вечора цінник опустився до 31,70 гривень.

Російський рубль продовжив втрачати позиції по відношенню до американського долара і до вечора опустився майже до 73,40 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,25-73,29 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці не змінився в ціні: як і перед цим, сьогодні його продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.