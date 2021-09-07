Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розпорядився вимагати інформацію про вакцинацію від коронавірусної інфекції від тих людей, хто звертається до міської влади по матеріальну допомогу. Йдеться про гроші, які мерія виділяє на лікування COVID-19, повідомляє Zaxid.net.

Про це Марцінків заявив на оперативній нараді в Івано-Франківській мерії. З початку року міська адміністрація вже виділила 11 млн. грн на лікування хворих на коронавірус, які звернулися до влади по матеріальну допомогу.

Такою допомогою за цей період скористалося близько чотирьох тисяч городян, і кожен із них отримав у середньому близько 2-3 тисяч гривень.

Міський голова зазначив, що це чималі гроші і влада має право знати – вакцинована людина чи ні. Він же заявив, що відтепер допомогу на лікування COVID-19 отримуватимуть лише ті, хто зробив щеплення, але все-таки захворів.

"Тепер виплата матеріальної допомоги на лікування коронавірусу буде залежати від того, чи була людина вакцинована" , – сказав Марцінків.

Під час цієї ж наради мер Івано-Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після того, як вакцинується від коронавірусу. У такий спосіб Марцінків хоче спростувати міф антивакцинаторів, що після вакцинації від ковіду жінки стають безплідними.