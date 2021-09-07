Світ вийшов на плато за захворюваністю на коронавірус – ВООЗ

Пандемія коронавірусу в світі вже вийшла на так зване плато за захворюваністю. Водночас у деяких країнах ситуація поки різна, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове. Трансляція сесії запитань і відповідей велася на сторінці ВООЗ у Twitter.

"Плато, якого світ досяг, перебуває на високому рівні" , – сказала експертка, уточнивши, що за останній час щодоби фіксується до 4,5 мільйона випадків зараження і від 72 до 78 тисячі смертей.

Керхове додала, що зростання захворюваності й летальних випадків фіксується Північній і Південній Америці. Водночас в Європі кількість заражень знижується, але зростає смертність. В Африці обидва показники йдуть на спад.

Представниця ВООЗ пояснила, що загалом ситуація викликає занепокоєння, з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і є вакцина.

За останніми даними, в усьому світі зафіксовано 222,3 млн випадків зараження коронавірусом. Побороли хворобу майже 199 млн і більше ніж 4,5 млн померли.