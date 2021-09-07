Зеленський оновив склад Координаційної ради по боротьбі з COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

Указ розміщений на сайті глави держави.

До Координаційної ради введені міністр інфраструктури Олександр Кубраков, головний санітарний лікар Ігор Кузін, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

З персонального складу Координаційної ради виведені колишні міністри внутрішніх справ, охорони здоров'я та інфраструктури Арсен Аваков, Ілля Ємець і Владислав Криклій, а також ексголовнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.