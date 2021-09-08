На Львівщині футболісти влаштували масову бійку (відео)
Поєдинок Другої ліги Перемишлянського району Львівської області запам'ятався великою бійкою, повідомляє 24 Футбол.
Під час матчу між Чемеринці і Неділиська відбулося побоїще. У ньому брали участь футболісти, уболівальники і судді
Особливо дісталося одному з футболістів, в якого ногою вперед влетів голкіпер суперників
Конфлікт виник нібито після пропущеного м'яча команди з Неділиська. Фанатам не сподобалося, що арбітр зафіксував взяття воріт, а тому вони почали розпускати руки до бічного судді. Представники Чемеринці ж відмовилися продовжувати поєдинок, після чого почалася бійка, яка переросла в бійку.
Варто зауважити, що відео (18+) з аматорського футбольного матчу на Львівщині швидко розлетілася по просторах інтернету.
Нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6- Неможливо (@your_melanie) September 6, 2021