Трухін заперечує вину в ДТП, але у поліції є відео
За даними редакції, Нацполіція у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухина, пов'язаної з ДТП, повідомляє Дзеркало тижня.
За свідченням джерел в МВС, цей запис однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо Олександр.
Більш того, як стверджують джерела, вів він себе по відношенню до представників поліції, які прибули на місце аварії, досить агресивно.
Цитата: «Олександр Трухін був в гостях у губернатора Полтавської області, і на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі».
Чи з'явиться цей запис в справі, переданій в ГБР, питання до президента України Володимиру Зеленському, пильно патронує це розслідування.