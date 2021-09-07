Трухін заперечує вину в ДТП, але у поліції є відео

За даними редакції, Нацполіція у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухина, пов'язаної з﻿ ДТП, повідомляє Дзеркало тижня.

За свідченням джерел в МВС, цей запис однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо Олександр.

Більш того, як стверджують джерела, вів він себе по відношенню до представників поліції, які прибули на місце аварії, досить агресивно.

Цитата: «Олександр Трухін був в гостях у губернатора Полтавської області, і на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі».

Чи з'явиться цей запис в справі, переданій в ГБР, питання до президента України Володимиру Зеленському, пильно патронує це розслідування.