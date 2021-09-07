Плани на жовтень: нардеп- "слуга" анонсував відставку всього Кабміну
У жовтні поточного року планується відставка Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі "UA: Перший", повідомляє Деловая столица.
"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", — сказав Дунда.
За його словами, премʼєра також замінять.
"Шмигаль у нас займався питання розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовне завдання. На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", — пояснив нардеп.
Дунда назвав свої слова "
враженням від ходу подій, що існує".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що деякі міністри будуть відправлені у відставку.
Нардеп- "слуга" Олександр Качура заявив, що питання відставки всього уряду не піднімалося, а премʼєр-міністр Денис Шмигаль "знаходиться на своєму місці".