Плани на жовтень: нардеп- "слуга" анонсував відставку всього Кабміну

У жовтні поточного року планується відставка Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем﻿. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі "UA: Перший", повідомляє Деловая столица.

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей" , — сказав Дунда.

За його словами, премʼєра також замінять.

"Шмигаль у нас займався питання розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовне завдання. На сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим" , — пояснив нардеп.

Дунда назвав свої слова " враженням від ходу подій, що існує ".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що деякі міністри будуть відправлені у відставку.

Нардеп- "слуга" Олександр Качура заявив, що питання відставки всього уряду не піднімалося, а премʼєр-міністр Денис Шмигаль "знаходиться на своєму місці".