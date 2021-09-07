З України намагалися вивезти товару на $ 7 млн на адресу компанії-нерезидента, що має заборгованість перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією України (ДПЗКУ) за раніше поставлений вантаж, повідомляє UBR.

На даний момент в морському порту "Чорноморськ" і складських приміщеннях проводяться слідчі дії.

Нацоператора зернового ринку викрили в великих махінаціях: намагалися вивезти товару на $ 7 млн

Схему керівництва ДПЗКУ розкрили слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) і оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі, сказано в повідомленні прес-служби МВС.

У ході слідства було встановлено, що посадові особи ДПЗКУ за кредитні кошти, отримані під держгарантії, проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти через фіктівні підприємства. Вартість занижували і не відбувалася передоплата за товар.

Нацоператора зернового ринку викрили в великих махінаціях: намагалися вивезти товару на $ 7 млн

З січня по травень 2021 року ДПЗКУ уклала зовнішньоекономічні контракти на експорт зернових з іноземними компаніями на загальну суму понад $ 231 млн. На кінець липня 2021-го дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед корпорацією (завдані збитки) - більш $ 57 млн.

У серпні 2021 року слідчі ГСУ повідомили про підозру екс-голові правління ДПЗКУ, а також вигодоодержувачу суспільства, що здійснює зберігання і перевезення зернових культур, і компанії-нерезиденту, на користь якої здійснювалася їх поставка.

Нацоператора зернового ринку викрили в великих махінаціях: намагалися вивезти товару на $ 7 млн

Дії фігурантів кваліфіковані за ч.5 ст.191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора.