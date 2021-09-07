Поліція розслідує пропажу депозиту Києво-Печерської Лаври на $ 761

Національна поліція проводить досудове розслідування за фактом можливого заволодіння обманним шляхом власником збанкрутілого банку “Фінанси та кредит” Костянтином Жеваго коштами Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у розмірі $761 тис, повідомляє InfoResist.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції про продовження строків попереднього розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 22 липня 2022 року.

У судових матеріалах сказано, що довірена особа Лаври розмістила в банку “Фінанси та кредит” депозит на суму $761,08 тис.під 12,5% річних на термін з 23 січня по 23 червня 2015 року.

По закінченню терміну депозиту довірена особа Лаври не змогла отримати вклад і нараховані відсотки, при цьому власник фінустанови почав “уникати зустрічей і розмов з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, незважаючи на попередні обіцянки повернути кошти”.