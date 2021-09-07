Пожежа в гуртожитку Уманського університету: постраждали шестеро неповнолітніх

В результаті пожежі в гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали неповнолітні. За даними правоохоронців, постраждали шестеро мешканців гуртожитку, повідомляє РБК-Украина.

Чотири неповнолітні отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до Уманської центральної лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Ще двоє неповнолітніх поранилися склом, коли намагалися вибратися на вулицю через вікно.

"Наразі відомості за даним фактом внесені до Єдиного обліку" , - заявили в поліції.

Автор: Дмитро Левицький