Рітейлерів ФРН звинувачують у використанні примусової праці

C & A, Lidl, Hugo Boss і велика мережа супермаркетів Aldi можуть бути причетні до експлуатації уйгурів в Сіньцзяні. Європейський центр конституційних прав і прав людини вже порушив розслідування, повідомляє Daily Sabah.

П'ять німецьких торгових марок, в тому числі C & A, Lidl і Hugo Boss, звинувачуються правозахисниками у використанні примусової праці уйгурів, що містяться в китайських таборах. Проти брендів поданий спільний позов. У Європейському центрі конституційних прав і прав людини (ЄКПЛ) заявили, що кримінальну справу вже порушено.

Крім того, у справі також проходять мережі супермаркетів Aldi Nord і Aldi Sued. Інформація про причетність німецьких торгових гігантів до порушення прав уйгурів в КНР була отримана в ході розслідування з використанням відкритих джерел.

П'ять компаній «публічно і добровільно» оприлюднили дані по свої заводах-постачальниках з Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР), але це може бути лише «верхівкою айсберга».

Представник ЄКПЛ та підкреслила, що 80% китайського бавовни виробляється в Сіньцзяні - отже, його закуповує велика кількість компаній.

Бренд одягу C & A відкинув всі звинувачення в закупівлі пряжі і тканини в СУАР, аналогічним чином вчинила і в Hugo Boss, де заявили про те, що «при виробництві товарів дотримувалися всі цінності і стандарти, а закон не був порушений». Група Aldi повідомила, що звинувачення ЄКПЛ пов'язані з китайською компанією Turpan Jinpin Knitting, але також підкреслили, що супермаркети припинили закупівлі будь-яких товарів у компанії ще в 2019 році.

У липні у Франції було розпочато розслідування діяльності чотирьох модних корпорацій, включаючи Uniqlo і Zara, які звинувачуються в отриманні прибутку від уйгурського примусової праці. Скаргу проти виробників одягу подали антикорупційна група Sherpa, французьке відділення Clean Clothes Campaign, Уйгурський інститут Європи, а також ув'язнена уйгурського табору в Сіньцзяні.

Міжнародне співтовариство регулярно виступає з критикою Пекіна через утиски уйгурів з наданням доказів масових затримань, стеження, а також інших порушень прав людини в СУАР.