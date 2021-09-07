Таліби мають намір дотримуватися міжнародних норм, але нее всіх

Уряд талібів в Афганістані буде дотримуватися тих міжнародних правових норм, які не суперечать ісламському праву. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві верховного лідера талібів Хайбатулли Ахундзаде, повідомляє ТАСС.

"У майбутньому всі питання управління і життя в Афганістані будуть регулюватися законами священного шаріату", - йдеться в першій заяві глави радикалів.

Він підкреслив готовність талібів дотримуватися тих положень міжнародного права, які " не суперечать ісламському праву ".