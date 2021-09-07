Таліби мають намір дотримуватися міжнародних норм, але нее всіх
Уряд талібів в Афганістані буде дотримуватися тих міжнародних правових норм, які не суперечать ісламському праву. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві верховного лідера талібів Хайбатулли Ахундзаде, повідомляє ТАСС.
"У майбутньому всі питання управління і життя в Афганістані будуть регулюватися законами священного шаріату", - йдеться в першій заяві глави радикалів.
Він підкреслив готовність талібів дотримуватися тих положень міжнародного права, які "
не суперечать ісламському праву".
Глава руху привітав народ Афганістану після визволення від "
іноземного панування". У документі наголошується, що тимчасовий уряд талібів, склад якого був оголошений у вівторок, має почати роботу "
якомога швидше".