Таліби мають намір дотримуватися міжнародних норм, але нее всіх

Таліби мають намір дотримуватися міжнародних норм, але нее всіх

Уряд талібів в Афганістані буде дотримуватися тих міжнародних правових норм, які не суперечать ісламському праву. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві верховного лідера талібів Хайбатулли Ахундзаде, повідомляє ТАСС.

"У майбутньому всі питання управління і життя в Афганістані будуть регулюватися законами священного шаріату", - йдеться в першій заяві глави радикалів.

Він підкреслив готовність талібів дотримуватися тих положень міжнародного права, які "не суперечать ісламському праву".

Глава руху привітав народ Афганістану після визволення від "іноземного панування". У документі наголошується, що тимчасовий уряд талібів, склад якого був оголошений у вівторок, має почати роботу "якомога швидше".

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