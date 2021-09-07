Арестович спробував виправдатися за слова про "неосвічених українців"

Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що мав на увазі, коли заявив, що біженці з Афганістану освіченіші за "середнього українця", повідомляє УНИАН.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Арестович знову згадав про "середнього українця", заявивши, що він нібито не може показати Афганістан на карті.

"Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту і працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, а значить, як мінімум, знають досконало англійську мову, можуть виявитися освіченішими за середнього українця. Але я навіть мав на увазі не тільки їх, а тих людей, яких ми вивозимо" , - пояснив Арестович, уточнивши, що Україна вивезла звідти провідних кореспондентів світових телеканалів.