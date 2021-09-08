8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день грамотності, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії, Міжнародний день солідарності журналістів, повідомляє УНИАН.

У Британії - Тихий день, в США - День амперсанда, День подяки вигулювальникам собак, День кислого пива, День дитячої медсестри в гематології та онкології, День акторів, день клятви вірності, в Іспанії - День волонтера, День Естремадури, в Мікронезії - День звільнення Кусаїе, на Мальті - День Перемоги, в Литві - День подяки за свободу і незалежність, День коронації Вітовта Великого, в Андоррі - Національний день.

Пам'ятні дати 8 вересня, річниці та події

У 1504 році у Флоренції була встановлена скульптура Давида - шедевр геніального Мікеланджело.

У 1522 році було завершено першу навколосвітню подорож, розпочату під керівництвом Фернана Магеллана. З п'яти кораблів назад повернувся лише один - "Вікторія" під командою баска Елькано, а з 265 осіб, що відправлялися в плавання, благополучно повернулися на батьківщину тільки 18.

У 1636 році був заснований Гарвардський університет, найстаріший з університетів Нового Світу.

У 1791 році в паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини.

У 1886 році був заснований Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР.

У 1888 році був зіграний перший матч англійської футбольної ліги.

У 1906 році американський винахідник Роберт Тернер презентував поворотну каретку для друкарської машинки.

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У 1921 році була коронована перша міс Америки - Маргарет Горман. Перший конкурс "Міс Америка" відбувся в Атлантік Сіті. Але тоді він називався трохи інакше - "принадність Атлантик Сіті". В якості призу Горман отримала золоту статуетку русалки вартістю 1500 доларів. У наступному році конкурс був перейменований в "Міс Америка", а Маргарет Горман отримала цей титул заднім числом. Перші конкурси краси в Атлантік Сіті проводилися в основному з метою залучення туристів. Горман намагалася відстояти свій титул в 1922 і 1923 роках і, хоча їй не вдалося цього зробити, вона залишилася загальною улюбленицею.

Кілька років по тому вона вийшла заміж за бізнесмена Віктора Кахілла і була щаслива в шлюбі, чоловік помер в 1957 році. Маргарет Горман прожила все своє життя у Вашингтоні, стала свого роду світською левицею і покидала місто тільки влітку - коли їхала подорожувати. Померла перша "Міс Америка" 1 жовтня 1995 року, їй було 90 років.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 вересня вшановує пам'ять великомучеників Наталії та Адріана. У народі день назвали Наталія Костриця. У цей день постарайтеся бути якомога більш оптимістичними і налаштовуйте на позитив інших. Краще залишити при собі скарги і капризи.

Що сьогодні не можна робити

Якщо переїсти в день Наталії, то можна отримати проблеми у фінансовому плані. Сваритися з кимось - до біди.

Прикмети на 8 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

заморозки вранці - до ранньої та холодної зими;

багато горобини - скоро прийдуть морози;

не опало листя берези і дуба - до суворої зими;

грім - до теплої осені.

Іменини 8 вересня

Іменини у Адріана, Георгія, Віктора, Марії, Дмитра, Петра, Романа і Наталії.