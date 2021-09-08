Вчені показали нове фото галактики Центавр А

Вчені зробили нове фото гігантської галактики Центавр А (NGC 5128), яка розташована на відносно близькій відстані від Землі – 12 млн світлових років. На знімку показано, як галактика оточена пиловими нитками, повідомляє Обозреватель.

Галактика, яку було вперше ідентифіковано в 1826 році, є однією з найбільш вивчених на південному небі, оскільки вона дуже яскрава і близька щодо до Землі, пише Space.

На фото показані зірки, що світяться, де ділянки галактики приховані пиловими нитками, що петляють навколо центру галактики, у центрі якої розміщена надмасивна чорна діра, маса якої в 55 мільйонів разів перевищує масу Сонця.

Галактика Центавр А (NGC 5128). Джерело: Space

Серед космічного пилу видно червонуваті водневі хмари, в яких утворюються нові зірки, і тьмяні блакитні зірки, що окреслюють кути пилової хмари.

Дивна форма галактики – це результат давньої зустрічі з іншою галактикою, яка залишила Центавра А оповитою пилом.