У Шотландії знайшли загадкові кам'яні кулі

У Шотландії знайшли загадкові поліровані кам'яні кулі, які, можливо, використовувалися як зброя або інструменти для виготовлення шкіри близько 5500 років тому. Знахідку виявили в гробниці Оркнейських островів, повідомляє Обозреватель.

Кам'яні м'ячі повністю гладкі та розміром приблизно з м'ячі для крикету, пише Daily Mail. Вони лежали в гробниці, яка розташована в скелі, що повільно руйнується в море.

Розкопки в Шотландії. Джерело: Daily Mail

Раніше близько 500 полірованих і різьблених кам'яних куль пізнього неоліту були виявлені в пам'ятках по всій Шотландії, а також в інших місцях Британії та Ірландії.

Призначення куль точно не встановлено, але теорії передбачають використання як зброя, церемоніальні предмети, пристрої для ворожіння, інструменти для обробки шкіри або для переміщення будівельних блоків.

Загадкова кам'яна куля. Джерело: Daily Mail

Крім кам'яних куль, при розкопках було виявлено останки різних людей і тварин, кераміку і різні кам'яні артефакти: ножі, молоткові камені, кришки для горщиків і так звані наконечники, які прикріплялися до дерев'яної рами для створення примітивної форми плуга.

Відполірована кам'яна куля. Джерело: Daily Mail

Археологи вели розкопки. Джерело: Daily Mail