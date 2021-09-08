Курс валют НБУ на 8 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 8 вересня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 7 вересня, знизився до рівня 26.73 за 1 долар.

Євро подешевшав на 10 коп. до 31.71 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 3 коп. до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 36.82 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 29.21 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 7.02 за 1 польський злотий.