Курс валют НБУ на 8 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 8 вересня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 7 вересня, знизився до рівня 26.73 за 1 долар.
Євро подешевшав на 10 коп. до 31.71 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 3 коп. до 3.65 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 29 коп. до 36.82 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 29.21 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 7.02 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.731 700
|EUR
|євро
|31.709 100
|RUB
|рубль
|0.364 890
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.821 600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.211 800
|PLN
|польський злотий
|7.020 400