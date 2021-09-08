Холодні батареї і величезні платіжки: які регіони постраждають

Опалювальний сезон в більшості регіонів України може початися з запізненням, а платіжки за тепло - вирости на 30-70%, повідомляє UBR.

Особливо сильно ціни на газ вдарять по промсектору. Але і рядові українці не зможуть потягнути величезні платіжки і наростять величезні борги, за якими будуть розплачуватися весь наступний рік.

Гріти почнуть тільки в листопаді-грудні

Як мінімум в 2/3 областей країни є "проблемні теплокомуненерго" (ТКЕ), які почнуть опалювальний сезон з великою затримкою, заявив глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

За його словами, в багатьох малих і середніх органах місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громадах немає грошей ні на передоплату за газ, ні на ремонти мереж.

"У більшості з них опалювальний сезон почнеться в середині листопада, а для деяких з них - в грудні, як це було в 2019 році в Світловодську Кіровоградської області", - зазначив він.

З ним не згоден співзасновник Фонду енергетичних стратегій (ФЕС) Юрій Корольчук.

"Я не думаю, що варто очікувати принципового запізнення", - заявив він.

Допустивши при цьому, що в "окремих містечках", число яких зазвичай не перевищує 1%, опалювальний сезон може стартувати з запізненням. Наприклад, на початку або в середині листопада.

Він зазначив, що "Нафтогаз України" не зможе заборонити ТКЕ "брати газ". Згідно із законом це не можна обмежувати в опалювальний період, підкреслив Корольчук.

Якими будуть платіжки за тепло

Вартість газу в Україні поповзла вгору, тому що вона прив'язана до цін на європейських біржах, де розцінки вже перевищили 650 євро за 1 тис. кубометрів, констатував Олег Попенко.

У ТКЕ є можливість купувати блакитне паливо у "Нафтогазу" за ціною 7,42 за 1 куб. без вартості розподілу, але в межах ліміту, який розраховується за споживанням за останні три роки.

Тому якщо зима буде холодна, то ТКЕ змушені будуть докуповувати газ на Українській енергетичній біржі, де він вже коштує більше 20 грн/куб. м. без вартості розподілу.

"Все це може привести до того, що в ТКЕ не буде вистачати коштів, і вони змушені будуть і почати опалювальний сезон пізніше, і закінчите раніше", - спрогнозував глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА.

Юрій Корольчук зазначив, що найближчий опалювальний сезон буде проблемним. Хоч ТКЕ і зможуть отримувати 60-70% газу від потреби, все інше вони будуть змушені докуповувати за ринковою ціною, яка зараз досягла 20 тис. грн за 1000 кубометрів.

"Так прописані договори з "Нафтогазом", який фактично використовує своє монопольне становище", - констатував експерт.

Таким чином, підкреслив він, ТКЕ будуть повинні підвищити тариф за 1 Гкал до рівня 2-2,8 тис. грн.

"Такий" коридор "в різних містах. Зараз він становить 1,4-2 тис. грн", - розповів співзасновник ФЕС.

Тому платіжки збільшаться як мінімум на 40%. Якщо ж ТКЕ будуть вибирати більше обсягу за ринковою ціною, то тариф повинен рости на 80% мінімум, тобто до рівня 2,5-3,8 грн/Гкал.

Теплокомуненерго будуть шукати впливу на ситуацію через Кабмін, спрогнозував Юрій Корольчук.

"Не виключаю, що самі ТКЕ будуть організувати протести. Люди також можуть підключатися, тому що зростання тарифів поставить їх в ситуацію, як було в січні-лютому цього року, коли виходили на мітинги проти ціни газу", - підкреслив він.

Непідйомні тарифи

Директор спецпроектів науково-технічного центру (НТЦ) "Психея" Геннадій Рябцев висловив здивування, що ціни на газ в Україні для промислових споживачів прив'язані до "спекулятивних котирувань". Сформовані на їх основі тарифи він назвав "непідйомними" для будь-якого підприємства в нашій країні.

Тому, додає він, складно передбачити, якими будуть тарифи на теплову енергію та підігрів води в майбутній опалювальний сезон. Кабмін передав повноваження по формуванню цін на місцевий рівень.

"Відповідальність за ці тарифи несуть органи місцевого самоврядування", - підкреслив експерт.

За його словами, Мінрегіон обмежується лише тим, що скликає наради і роздає вказівки на тему "тарифи не повинні змінюватися" .

"Деякі міськради вже оголосили, що тарифи зростуть на 30-70%", - повідомив Рябцев.

Найгірші прогнози - для жителів Західної України. Там місцями вже прозвучали заяви влади щодо підвищення тарифів на тепло на 70% і більше.

У Києві спочатку анонсувалися тарифи на 30% більше торішніх. Потім надійшла інформація, що платіжки будуть навіть менше, ніж в минулий опалювальний сезон.

Потім же з'явилося повідомлення, що для бюджетних організацій, комунальних і державних підприємств розцінки збільшаться в порівнянні з торішніми на 40%. Але поки київська влада не затвердила тарифи на тепло, підкреслив директор спецпроектів НТЦ "Психея".

Зростання тарифів спровокує інфляцію

Співголова ФЕС Дмитро Марунич також спрогнозував зростання тарифів за опалення на 30-40% в столиці, а в деяких регіонах - і до 70%.

За його словами, газ, що купується за місячними контрактами, вже зараз виріс в ціні до 17-18 грн/куб. м., а взимку його вартість може перевищити і 20 грн/куб. м.

На жаль, зазначив він, вже кілька сотень тисяч споживачів перейшли на обслуговування до "постачальникам останньої надії" і отримують газ не по 7,96 грн/куб. м., а майже по 12 грн за кубометр.

За даними "Нафтогаз України", таких споживачів налічується понад 600 тис. Вони зосереджені в Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

Ті індустрії, виробництво яких засновано на використанні газу, почнуть перекладати зрослу собівартість на споживачів. В першу чергу це харчова, металургійна, цементна, енергетична галузі.