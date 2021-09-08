Майнінг біткоїнів став енерговитратніше Фінляндії

Світова витрата електроенергії на майнінг біткоїнів стала більше річного споживання електроенергії у всій Фінляндії, де проживає 5,5 мільйона осіб, і приблизно зрівнявся зі споживанням цілого Вашингтона, повідомляє "Лента.ру".

При цьому гігант Google виявився в сім разів менше енерговитратним. Про це свідчить звіт, опублікований The New York Times.

Щорічно Майнінг біткоїнів споживає близько 91 терават-години електроенергії, що становить приблизно 0,5 відсотка всієї споживаної електроенергії в світі. Ще п'ять років тому біткоїн був в 10 разів менше енерговитратним. З огляду на зростання популярності криптовалюти і різке підвищення цін на біткоїни, очікується, що споживання електроенергії на майнінг продовжить рости.

Майнінг біткоїнів перетворився в окрему галузь з високою конкуренцією. На нього потрібні спеціалізовані машини, сервери і центри обробки даних з сучасними системами охолодження. Сам процес майнінгу став більш складним. Ще в 2011 році, коли майнерів було не так багато, один настільний комп'ютер з легкістю міг добувати біткоїни. Тепер на такий майнінг піде приблизно 13 років.