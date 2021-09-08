Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на рік режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з загрозою іноземного втручання у вибори США, повідомляє Білий дім, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"12 вересня 2018 року виконавчим указом 13848 президент оголосив надзвичайний стан у країні відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (...) в зв'язку з незвичайною і надзвичайною загрозою національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку представляє небезпека іноземного втручання або підрив суспільної довіри до виборів у США", - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.

"Я продовжую на один рік національний режим надзвичайної ситуації, оголошений указом 13848 щодо загрози іноземного втручання у вибори США або підриву довіри громадськості до виборів у Сполучених Штатах" , - додав Байден.

У влади США немає доказів того, що іноземна держава змінила результати голосування на будь-яких виборах у США, зазначається в заяві. Проте, наголошується, що "іноземні держави історично прагнули використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки".