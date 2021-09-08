Гречка продовжить дорожчати: чому ростуть ціни

Українців знову шокують ціни на гречку – середня вартість крупи в столичних супермаркетах підросла до 60-65 грн/кг, повідомляє Обозреватель.

Подорожчали і "соціальні" сорти, ціни на які регулює уряд, – на 7% за останній місяць (за даними Мінфіну ) і на 14% за рік (за підрахунками Мінагрополітики), в середньому майже до 45 грн / кг.

Експерти вважають, що це ще не кінець подорожчання. Ціни можуть піднятися ще на 10-15% до кінця року, розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. Якщо цей прогноз справдиться, за кіло звичайної гречки доведеться платити до 75 грн, а "соціальної" – до 52 грн.

"На початок сезону ми не передбачаємо зростання цін. Але в подальшому, листопад-грудень, це можливо. Ціни на гречку залежатимуть від багатьох факторів. Зокрема, від фінансових можливостей власників гречки, які будуть тримати ресурс. Якщо їм потрібні будуть гроші – вони будуть вкидати гречку на ринок, якщо немає – притримають до весні. Але гречки недостатньо і, щоб збалансувати попит, ціна буде рости. Приблизно на 10-15% " , – вважає Громовий.

Інший прогноз надала аналітикиня УКАБ Світлана Литвин. Вона вважає, що фактори, які призвели до різкого зростання цін на початку вересня, вже відіграли своє. А тому, на її думку, причин для подальшого подорожчання немає, адже урожай гречки в цьому році може бути непоганим:

"За попередніми оцінками урожай буде на 3-5% вищою за торішній і складе близько 100-110 тис. т. Даний фактор в поєднанні з можливістю відновлення поставок гречки з Російської Федерації дозволяє стверджувати, що підстав для подальшого значного зростання цін на гречку немає".

Гречки не вистачає через політику Росії

Зростання цін на гречку в останні два роки пов'язаний з дефіцитом цієї продукції на нашому ринку, відзначає Громовий. А сам дефіцит спровокований агресивною політикою Росії, яка спочатку активно заходила на український ринок, а потім різко припинила поставки. У цьому з ним погоджується і Світлана Литвин.

"Нашого виробництва мало, воно забезпечує внутрішні потреби на 50%, – говорить експерт. – Виробники в останні роки почали садити менше гречки через відсутність стабільності на ринку. На гречку ціна (закупівельна. – ред.) від 5 до 20 грн . Фермери в такій ситуації не хочуть займатися цією продукцією".

За словами Литвин протягом травня-серпня 2021 року РФ дотримувалася заборони на експорт гречки.

"Оскільки Російська Федерація є основним постачальником гречки в Україну, відсутність поставок в зазначений період істотно скоротило внутрішні запаси" , - пояснила фахівець.

Є і дві інші причини зростання цін, уточнила Литвин. Це:

зменшення запасів гречки врожаю попереднього року;

зміна раціону харчування українців з початком осені (починаємо їсти більше каш).

Цього року жнива тільки починається. Тому, який урожай гречки зберуть – точно не відомо. За словами Громового, попередній зріз говорить про те, що він буде на рівні середніх показників. Якщо при цьому не відновляться поставки з-за кордону, нас знову очікує дефіцит гречки.