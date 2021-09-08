В Чорноморський порт інвестують $40 млн

Адміністрація морських портів України (АМПУ) і дочірня компанія швейцарської Rasoil SA - "СП Рісо Термінал" - підписали договір про взаємодію. Йдеться про реалізацію проектів з будівництва нового двостороннього причалу для великотоннажних суден в морському порту "Чорноморськ", повідомляє UBR.

Обсяг прямих інвестицій становить $40 млн. "Рісо" планує побудувати двосторонній пірс довжиною 339,75 м на стику причалів №10 і №11. У свою чергу АМПУ здійснить днопоглиблювальні роботи на підходах до пірсу з досягненням 15 м глибини.

"Проект передбачає можливість приймати судна типу Panamax. Таким чином в Україні з'явиться ще один двосторонній причал, здатний приймати і якісно обробляти великотоннажні судна, які життєво необхідні для нашого агроекспорту", - прокоментував міністр Олександр Кубрак.

За його словами, це перший договір, який підписується зі стейкхолдерами за нормою "Take or pay". Передбачається, що в разі, якщо витрати АМПУ на проект не окупляться за певний проміжок часу, адміністрація отримає відповідну компенсацію від портового оператора.