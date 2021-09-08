Акапулько сколихнув потужний землетрус

Сильний землетрус недалеко від Акапулько струсив столицю Мексики. Вже відомо про одного загиблого, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, землетрус силою 7,1 бала стався недалеко від портового міста Акапулько у вівторок ввечері. Поштовхи відчувалися в Мехіко, розташованому на відстані понад 370 кілометрів. Влада заявила, що в результаті землетрусу загинула як мінімум одна людина.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, були зображені потріскані й пошкоджені будівлі, повалені ліхтарні стовпи й вулиці, посипані битим склом в Акапулько.

За даними видання, землетрус призвів до відключення електрики й телефонного зв'язку. Федеральна комісія з електроенергії заявила, що 1,6 мільйона користувачів залишилися без електрики в Мехіко і декількох штатах.

У столиці лінії електропередач і будівлі розгойдувалися протягом декількох секунд, і жителі вибігали на вулицю в пошуках безпечного місця.

В інтерв'ю місцевій радіостанції губернатор штату розповів, що одна людина загинула, коли на неї впав стовп. Також надходили повідомлення про падіння каменів і зсуви землі, а також про обвалення стін.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус силою 7,0 балів був не глибоким, усього на 12,5 кілометрів нижче поверхні, що могло посилити ефект струсу.