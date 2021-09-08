Статус основного союзника США: порядок денний ВР

Народні депутати сьогодні збираються на пленарне засідання Верховної ради, яке почнеться о 10:00. Відразу після цього проведуть позачергове засідання, повідомляє РБК-Україна.

Пленарне засідання

перше читання

5202-д - Проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (повторне перше читання) (проект н.д. М.Сольського надано 17.08.2021)

- Проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (повторне перше читання) (проект н.д. М.Сольського надано 17.08.2021) 5091 - Проект Закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (проект н.д. О.Шуляк надано 19.02.2021)

- Проект Закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (проект н.д. О.Шуляк надано 19.02.2021) 5002 - Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (нова редакція)

друге читання

3637 - Проект Закону про віртуальні активи (друге читання)

- Проект Закону про віртуальні активи (друге читання) 5248 - Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано) (друге читання)

- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано) (друге читання) 5205 - Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів (друге читання)

- Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів (друге читання) 5154 - Проект Закону про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (друге читання)

Позачергове засідання

5380 - Проект Постанови про Звернення Верховної ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (проект н.д. О. Гончаренка надано 19.04.2021)

Автор: Инна Собора